PS-M debate linhas estratégicas para a educação

O Partido Socialista-Madeira promove, amanhã, quinta-feira, pelas 18h30, no edifício da Reitoria da Universidade da Madeira, uma mesa redonda com professores sobre Educação, Ensino e Qualificação. Este debate com a classe docente contará com a participação do candidato do PS-M a presidente do Governo Regional, Paulo Cafôfo, e do coordenador da área da Educação dos Estados Gerais, Rui Caetano.

Tal como explica o coordenador da área da Educação, a iniciativa visa debater as propostas do PS para este sector. “Vamos apresentar as linhas estratégicas que nós temos estado a elaborar a partir do nosso pensamento para a área da Educação, mas também a partir daquilo que nós fomos ouvindo e discutindo nos Estados Gerais, nas diversas iniciativas que fomos organizando”, refere Rui Caetano.

Uma das propostas que serão abordadas será a gratuitidade do ensino na escolaridade obrigatória, no que diz respeito aos manuais escolares, aos transportes e à alimentação, algo que já tem vindo a ser defendido pelo candidato socialista. Outra das linhas estratégicas já definida e a ser seguida por um governo socialista será dar continuidade à progressão e contagem integral do tempo de serviço dos professores, acabando inclusivamente com as quotas para a subida nos escalões. “Nós, no governo, vamos acabar com essas quotas e vamos também valorizar todos aqueles que têm doutoramentos, mestrados e formações que impliquem o benefício para a subida na carreira”, afirma Rui Caetano.

De acordo com o coordenador da área da Educação dos Estados Gerais, a ideia será conversar com os professores, mas também ouvir as suas ideias, “porque são eles que estão nas escolas com os alunos”. Mesmo sendo especialmente destinado aos docentes, o responsável acrescenta que o debate também é aberto a outros interessados, “porque há pessoas de outros sectores, como por exemplo psicólogos, assistentes sociais e da área da saúde que naturalmente têm a suas opiniões, os seus conhecimentos e ideias que poderão ser exequíveis e interessantes de ouvir”.

Rui Caetano evidencia ainda o carácter transversal das políticas educativas, tendo em conta que “a Educação toca em quase todas as áreas da nossa sociedade”. “A transversalidade desta área implica que ela seja uma prioridade, mas não apenas uma prioridade no discurso, mas sim também na prática e no Governo”, remata.