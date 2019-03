PS-M confiante no trabalho de Cerdas no Parlamento Europeu

O Departamento Regional de Mulheres Socialistas (DRMS) promoveu, hoje, um jantar para assinalar o Dia Internacional das Mulheres, uma iniciativa que contou com a candidata indicada pelo PS-M ao Parlamento Europeu.

Um momento em que o partido manifestou a confiança no bom trabalho que a candidata irá fazer em representação da Madeira no Parlamento Europeu.

O presidente do PS, Emanuel Câmara, mostrou-se satisfeito em relação à aposta em Sara Cerdas, uma mulher e jovem, características muito importantes para os desafios que aí vêm. “Estou muito satisfeito com o lugar que nos foi atribuído em termos da lista para o Parlamento Europeu. É o melhor de sempre na história do PS. Isso foi também o reconhecimento do trabalho que está a ser feito pelo PS-Madeira cá na Região. Os órgãos próprios a nível nacional estão atentos e apostaram fortemente na eleição de uma representante do PS-M ao Parlamento Europeu para continuar aquele trabalho que foi muito bem desempenhado pela doutora Liliana Rodrigues. Com certeza agora a doutora Sara Cerdas vai continuar esse mesmo trabalho. A Madeira ficará muito bem representada”, disse.



Já Paulo Cafôfo, candidato do PS-M à presidência do Governo Regional destacou o facto de Sara Cerdas ser jovem, talentosa e trabalhadora. “É uma nova geração que quer mudar a Madeira e a Madeira precisa desta nova geração. A Sara com certeza será muito importante para a Madeira na Europa e para a Europa na Madeira. Nós contamos com ela, com a sua capacidade, com a sua inteligência, para ser uma mulher que se destaque acima de tudo na defesa e na luta dos interesses da Madeira».

Já a candidata ao Parlamento Europeu disse que o PS-Madeira «está na vanguarda porque mais uma vez apresenta uma mulher candidata às eleições europeias». «Isto significa que o PS está na vanguarda dos movimentos e das causas sociais e isso traz muita esperança para o futuro, para as mulheres e também para os homens», disse Sara Cerdas, garantindo que «enquanto mulher e enquanto madeirense espero representar no Parlamento Europeu, ao mais alto nível, da melhor maneira possível, as mulheres madeirenses e porto-santenses”.