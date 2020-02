PS aprova propostas do PCP e do PSD na Assembleia da República

“A defesa dos interesses da Madeira e do Porto Santo não é uma ficção para o Partido Socialista e deve estar presente nas decisões parlamentares”. Segundo o coordenador dos deputados do PS-M na Assembleia da República, Carlos Pereira, “essa é a nossa prioridade”.

Assim, foi com “naturalidade” que os deputados do PS-M “pressionaram o seu grupo parlamentar a votar favoravelmente algumas propostas que dizem respeito à Região, não apenas do PS mas também do PCP e do PSD, mesmo que isso signifique introduzir novas dificuldades no quadro orçamental”, destacou Carlos Pereira.

Segundo o deputado, ontem foi um “dia bom” para a Madeira, uma vez que, no debate na especialidade, foram aprovadas várias propostas positivas para a Região, da autoria do PS, do PCP e do PSD. “Na discussão interna, dentro do PS e com o Governo, e no quadro das decisões de votação, além das nossas, associamo-nos a propostas do PCP e PSD”, apontou o socialista, reforçando o compromisso de pugnar sempre pelo melhor para os cidadãos da Madeira e do Porto Santo.

Hoje é novo dia de votações e de negociações as quais, acrescenta Carlos Pereira, “não são apenas entre partidos, mas também dentro do PS e do Governo”.