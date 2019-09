Provedora do Cliente MEO na Madeira para sessão de mediação com consumidores

Na sequência do acordo de Boa Conduta assinado, em 2017, entre a MEO e o Governo Regional, através da Secretaria Regional da Inclusão e Assuntos Sociais (SRIAS), a provedora do Cliente MEO, Cristina Torres, estará na Madeira para realizar uma sessão de mediação presencial com consumidores madeirenses.

Esta sessão, que terá lugar amanhã (10 de Setembro), com início pelas 11 horas, no Auditório da SRIAS (Rua João de Deus, no Funchal), e contará com a presença da secretária, Rita Andrade.

O objectivo é passar à prática e resolver os conflitos de consumo pendentes na área das comunicações electrónicas que são apresentados no Serviço de Defesa do Consumidor, com base no Acordo de Boa Conduta existente.