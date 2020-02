Protecção Civil Municipal preparou Planos de Coordenação de Evento para cortejos de Carnaval no Funchal

Através de uma nota de imprensa, a Câmara Municipal do Funchal (CMF) revela que, através do Serviço Municipal de Protecção Civil, elaborou, tal como é usual, um Plano de Coordenação de Evento para cada um dos cortejos de Carnaval que terão lugar no Funchal nos próximos dias, nomeadamente o Cortejo Alegórico de Carnaval, este sábado, e o Cortejo Trapalhão, na próxima terça-feira, de forma a garantir-se a melhor coordenação possível entre todas as entidades envolvidas no socorro e segurança destes eventos.

“É de referir que, neste tipo de eventos, a ocupação dos arruamentos e a elevada concentração de pessoas levam a que as acessibilidades dos meios de socorro sejam dificultadas obrigando, para não comprometer a celeridade da intervenção, a posicionar as viaturas (quer de emergência pré-hospitalar, quer as de combate a incêndios) em vários locais pré-definidos ao longo do percurso dos cortejos, ao invés de os manter nos aquartelamentos”, diz.

“Esta realidade é tida em conta em toda a extensão da Avenida Sá Carneiro e Avenida do Mar, onde decorrerão ambos os eventos. De referir que serão colocadas equipas apeadas da Cruz Vermelha Portuguesa e a equipa velocipédica dos Bombeiros Sapadores do Funchal, que com o recurso a bicicletas eléctricas (que estão equipadas com desfibrilhadores automáticos externos) patrulharão a área onde decorrerão os cortejos para um apoio o mais célere possível, estando assegurados os acessos a sul de ambas as Avenidas, através de passadeiras pré-definidas para o atravessamento de macas, se necessário”, acrescenta.

“Na Rua Dr. António José de Almeida será, por sua vez, instalado um Posto de Coordenação de Evento, onde para além dos agentes de Protecção Civil, estará o Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal e um elemento da organização (Direção Regional do Turismo), por forma a agilizar a coordenação entre as entidades presentes. O comando estará a cargo dos Bombeiros Sapadores do Funchal”, sustenta.

Adianta que estarão, no global, mobilizadas 10 viaturas e 50 elementos afectos aos Bombeiros Sapadores do Funchal e Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira no Cortejo Alegórico, ao passo que, no Cortejo Trapalhão, estarão 4 viaturas e 15 elementos dos Bombeiros Sapadores do Funchal. Finalmente, face às competências territoriais, estarão presentes duas forças de segurança, a PSP e a Polícia Marítima, no sentido de salvaguardar qualquer necessidade.

Os agentes de Protecção Civil envolvidos nestes eventos são:

• Companhia Bombeiros Sapadores do Funchal;

• Cruz Vermelha Portuguesa – Delegação da Madeira;

• Polícia de Segurança Pública;

• Autoridade Marítima.