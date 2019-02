Proposta do PSD sobre alargamento do Caminho do Jamboto é considerada “inútil” por Cafôfo

O PSD propôs, na reunião da Câmara Municipal do Funchal desta tarde, uma obra relativa ao alargamento Caminho do Jamboto, nas zonas altas de Santo António. No entanto Paulo Cafôfo considerou que esta era uma proposta inútil, uma vez que é algo que já se encontra a ser colocado em prática pela autarquia.

“No dia 18 de Dezembro, esta autarquia já aprovou uma alteração dos alinhamentos, precisamente do Caminho do Jamboto, para podermos executar o projecto. Na altura, na tal deliberação constava que os alinhamentos eram para a construção deste projecto, para evitar a demolição de casas (...) O PSD sabe que nós estamos já a desenvolver as obras para alargamento deste caminho”, disse o presidente da CMF.

Ainda referente a este ponto, Paulo Cafôfo afirma que o PSD votou contra o orçamento, o que significa votar contra projectos como este.

Por outro lado, afirma que pediu financiamento para obras de interesse público, entre elas o Caminho do Jamboto, pedido que “não mereceu sequer resposta para elaboração do respectivo contrato programa”, disse, garantindo que a obra vai mesmo para a frente, mesmo sem o Governo Regional. Além do alargamento, a obra compreende mudanças a nível do saneamento e água, num projecto orçado em 450 mil euros. “Se as pessoas cederem os terrenos, a adjudicação da obra será rápida”, acrescentou.

A reunião de Câmara do Funchal aprovou, também, uma proposta de criação para um Ecoparque Marinho, que vai desde a Pontinha à Ponta da Cruz. Tal como o DIÁRIO já tinha divulgado na edição impressa de hoje, além da protecção ambiental, vai ordenar a actividade nessa área do mar. Paulo Cafôfo mostrou-se convicto de que o projecto possa avançar.

É à Assembleia Legislativa da Madeira que compete a criação legal dessa área, o que agora é requerido pela Câmara Municipal do Funchal.

Os vereadores da Coligação Confiança aprovaram, PSD e CDS abstiveram-se.