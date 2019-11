Projecto nacional contra violência no namoro levado à Ponta do Sol

Será apresentado amanhã na Ponta do Sol o ‘Amar-te e Respeitar-te’, projecto pedagógico de combate à violência no namoro desenvolvido pela Associação Portuguesa de Apoio à Vítima em co-autoria com o músico Jimmy P. Foi criado com o objectivo de dar ferramentas, ajudar os jovens a identificarem e prevenirem situações de agressão no namoro, no seu ou dos outros. A sessão é uma iniciativa da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens Ponta do Sol, decorre no Centro Cultural John Dos Passos, às 14 horas.

O projecto, para além do livro, inclui ainda temas originais, musicados por Jimmy P, e uma peça de teatro, que é a adaptação das histórias do livro ao teatro, para o 3.º ciclo do Ensino Básico e Ensino Secundário.