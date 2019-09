Projecto militar ‘Alista-te por um dia’ regressa esta quinta-feira

O Comando Operacional e da Zona Militar da Madeira realiza, no próximo dia 26 de Setembro, quinta-feira, a abertura da edição 2019/2020, da iniciativa ‘Alista-te por um dia’, com a presença do Secretário Regional de Educação, Jorge Carvalho.

Este projecto insere-se no Programa de Divulgação das Forças Armadas, para promover a imagem de “umas Forças Armadas credíveis, mais próximas dos cidadãos e mais abertas à sociedade”, revela a organização através de comunicado, tendo a Região Autónoma da Madeira (RAM) sido designada para implementar, através do Comando Operacional (COM), o projeto-piloto deste programa em 2018/2019.

Este ano, participam na abertura da edição 2019/2020, as escolas EB1 PE S. Gonçalo e EB1PE Nazaré com a presença de 80 alunos e 4 professores.

Para a presente edição, está prevista a participação de 65 escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico, perfazendo um total de 1880 alunos do 4º ano de escolaridade.

Actividades diárias previstas

1 - RG3

a. Içar da Bandeira Nacional

b. Visita às trincheiras da Grande Guerra

c. Pista de Demonstração de Sobrevivência

d. Visita à Bataria de Costa

e. Visita ao Parque de armas pesadas

f. Manuseamento de aparelhos de visão nocturna

g. Apresentação das valências das Forças Armadas

h. Almoço no RG3

2 - Unidade Naval

a. Instrução de nós

b. Instrução de amarrações

c. Interacção com equipamentos

d. Baptismos de mar