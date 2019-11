Projecto Erasmus+ traz à Madeira professores de vários países

O secretário regional de Educação, Jorge Carvalho, recebeu, esta tarde, a visita de um grupo de professores oriundos da Bélgica, Croácia, Espanha, Lituânia e Turquia, no âmbito do projecto ERASMUS+ ‘New Teaching Methodologies – blended and cooperative learning’.

O encontro destes docentes na Madeira, está representado no projecto por professoras da EBS Dr. Ângelo Augusto da Silva e centrou-se no tema ‘A School For All’ e no debate em torno da Escola Inclusiva, que contou com uma visita ao Centro de Inclusão Social da Madeira, onde os participantes puderam conhecer a política de inclusão em prática na Região Autónoma.

O grupo que está de visita à ilha, entre os dias 12 e 16 de Novembro, inclui também alunos que, como é habitual neste tipo de projectos ERASMUS, foram acolhidos pelos colegas madeirenses.

Esta foi a terceira viagem no âmbito do ‘New Teaching Methodologies – blended and cooperative learning’, depois de Madrid (Espanha) e Zapresic (Croácia), seguindo-se as deslocações à Turquia e à Lituânia.