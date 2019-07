Projecto da estrada Ginjas - Paul da Serra está praticamente concluído

Encontra-se já em fase de conclusão o projecto da estrada florestal entre as Ginjas, em São Vicente, o o Paul da Serra e ainda neste mandato do Governo Regional a obras estruturante para o turismo na costa Norte da Madeira será integrada nos fundos do PRODERAM.

A garantia foi dada esta tarde pelo presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, durante a inauguração do Caminho Agrícola do Miradouro, em São Vicente.

Sobre o futuro acesso ao Paul da Serra, com uma extensão aproximada a 10 km, Albuquerque considerou tratar-se de “uma obra muito importante para a RAM” e futuramente “uma das vias mais importantes para o turismo” por oferecer “deslumbrantes” paisagens sobre a costa Norte.

Não desperdiçou a oportunidade para também gabar o “amigo” presidente da autarquia local, “uma dos grandes presidentes de Câmara da Madeira”, afirmou.