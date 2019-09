Projecto ‘Alista-te por um dia’ é oportunidade para mostrar a importância das forças militares

O Comando Operacional e da Zona Militar da Madeira realizou esta manhã a abertura oficial da edição 2019/2020, do projecto ‘Alista-te por um dia’, que contou com a presença de 80 alunos das escolas EB1 PE S. Gonçalo e EB1PE Nazaré.

Jorge Carvalho, Secretário Regional de Educação, frisou a necessidade de criar condições para que as crianças possam “identificar-se com a instituição militar”, nomeadamente os seus princípios e valores.

O governante entende que se trata de um “momento muito marcante na vida das crianças, a possibilidade de visitarem a instituição e as vivências que lhes são aqui proporcionadas”, sendo também uma forma de perceberem a importância que o Exército, a Força Aérea e a Marinha têm para o país e para a Região.

Já o general Carlos Perestrelo mostrou-se satisfeito com a possibilidade de cativar os jovens através de uma iniciativa pioneira na Região e que acabou por ser implementada nos Açores e no Continente.

Destacou a participação de mais de 2000 jovens na edição de 2018, um uma geração que está em crescimento e ficará a saber, através desta iniciativa, o que é a instituição militar que os representa a nível nacional.

Como forma de cativá-los, os estudantes vão perceber a história da instituição militar, terão a oportunidade de interagir com os equipamentos e com as trincheiras de outros tempos e vão visitar o espaço e os equipamentos do RG3 e do Patrulha “para terem oportunidade de ver o que é a Marinha e o trabalho que fazem junto da comunidade madeirense”, salientou Carlos Perestrelo.

Quanto à renovação dos recursos humanos militares, Carlos Perestrelo referiu que essa é sempre uma preocupação da instituição “Tivemos durante muitos anos um regime de serviço militar obrigatório e hoje é um regime profissional, havendo uma tendência natural para angariar voluntários”, salientou, destacando o “trabalho notável” feito na Madeira em termos de divulgação e imagem que tem sido “um exemplo”