Professores querem regime de excepção na reforma

O Sindicato dos Professores da Madeira (SPM) entregou esta manhã, na Assembleia Legislativa da Madeira (ALM), uma petição com 3.640 assinaturas onde pede que seja debatida e revista a lei da aposentação dos professores da Região.

De acordo com Francisco Oliveira, coordenador do SPM, o objectivo é “combater aquilo que neste momento é para nós o problema mais grave da educação na Região e em Portugal, que é o desgaste da classe docente”, problema que segundo afirma “tem repercussões na qualidade da educação e do ensino”.

Os professores defendem que cabe à ALM a implementação de medidas que minimizem este problema, razão pela qual com esta petição são propostas quatro medidas que podem atenuar a situação.

Cabem numa espécie de regime de excepção a aplicação na Madeira da lei da pré-reforma, que já existe a nível nacional; que seja possível a isenção da componente lectiva por opção aos 60 anos de idade; que seja efectiva a redução da componente lectiva para todos os professores em função da idade, algo que actualmente não toca aos docentes do pré-escolar e do 1.º ciclo; e, por fim, que sejam tidos em conta os problemas relacionados com doenças incapacitantes e crónicas na redução da componente lectiva.

A recolha de assinaturas que teve início em Dezembro permitiu alcançar um número bem superior às 1.500 assinaturas mínimas exigidas para que uma petição seja debatida em plenário. Pelas contas do SPM, e numa relação proporcional, as 3.640 assinaturas recolhidas equivalem a 150 mil a nível nacional.

Para o Coordenador do SPM, a Assembleia Regional “deveria abrir efectivamente o acesso de todos os cidadãos à Assembleia Legislativa Regional”, não sendo aceitável que sejam necessárias tantas assinaturas para que uma petição seja aceite, além de que mesmo cumprindo com esse requisito inicial, muitas dos pedidos que dão entrada na ALM não passam das comissões de especialidade. “Nós achamos que estas matérias, quando os cidadãos se envolvem e subscrevem petições, elas têm de ser debatidas por todos os partidos, por todos os deputados, e têm de sair daí resultados”, concretiza Francisco Oliveira.

Da parte de José Manuel Rodrigues, presidente da Assembleia, houve abertura para rever esta situação, facto que foi destacado pelo SPM.