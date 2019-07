Primeira reunião entre Pedro Ramos e Gonçalo Faro da Silva “correu muito bem”

A primeira reunião entre Pedro Ramos e Gonçalo Faro da Silva, esta terça-feira, marca o serenar das relações entre a secretaria regional da Saúde e o Conselho Regional da Madeira da Ordem dos Médicos (OM), depois de dois anos de desentendimentos entre o Governo Regional e o ex-presidente da OM Madeira, António Pedro Freitas, que renunciou ao cargo para integrar a candidatura do PS às próximas eleições regionais.

Para o secretário regional da Saúde, o encontro com o actual presidente do Conselho Regional da Madeira da OM “correu muito bem”. Pedro Ramos disse mesmo já estar “à espera que a Ordem dos Médicos e os novos representantes tivessem outra atitude”, e as expectativas do governante não saíram defraudadas: “Foi uma reunião onde o diálogo existiu e onde de facto se falou de inúmeras questões relacionadas com a Saúde na RAM.

Pedro Ramos adiantou que na reunião de hoje, vários assuntos foram debatidos, mas sobretudo os mais recentes: “Do subsídio de fixação, nova remuneração no pagamento das horas extraordinárias, e também das chamadas vagas carenciadas”.

O secretário regional sublinha que é preciso “Defender sempre o Serviço Regional de Saúde”. Daí que, afirme: “Assim como tivemos os incentivos para os médicos, que criámos há algum tempo, para trazer médicos de fora, com estas medidas mais recentes quisemos transmitir à nossa classe profissional, neste caso os médicos, que também há incentivos”.

