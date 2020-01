Presidente do Governo entrega duas viaturas à Associação Santana Cidade Solidária

O Presidente do Governo Regional, Miguel Albuquerque, preside na segunda-feira, 27 de Janeiro de 2020, pelas 17h30, no Lar da Associação Santana Cidade Solidária, à cerimónia de entrega de duas viaturas à mesma, com o objectivo de apoiar a resposta social Serviço de Apoio Domiciliário - transporte e distribuição de refeições e lavandaria -, assim como as demais respostas sociais desenvolvidas pela instituição.

A aquisição das viaturas, a serem entregues segunda-feira, decorreu ao abrigo de um Acordo de Cooperação entre o Instituto de Segurança Social da Madeira e a Associação Santana Cidade Solidária.

Recordar que a IPSS, criada em Julho de 2002, tem por objectivo principal a promoção dos diferentes grupos etários da população das freguesias do concelho de Santana, através de respostas sociais que promovam o bem-estar e qualidade de vida das pessoas, designadamente o Apoio à Família, às Pessoas Idosas, às Pessoas com Deficiência ou Incapacidade, à Integração Social e Comunitária, Educação e Formação Profissional e a Proteção Social dos cidadãos na eventualidade de velhice, bem como em todas as situações de falta ou diminuição de meios de subsistência.