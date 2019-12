Presidente da República na ALM para assinalar ‘600 anos’ da descoberta das ilhas

O Presidente da República vai estar presente na Sessão Solene da Assembleia Legislativa da Madeira para assinalar os ‘600 anos da descoberta da Madeira e do Porto Santo’, no próximo ano. O convite foi dirigido, hoje, ao Chefe do Estado pelo Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, durante uma audiência de apresentação de cumprimentos. “Fiz o convite que desde logo foi aceite para o dia 27 de março do ano 2020”, confirmou José Manuel Rodrigues à saída do encontro, no Palácio de Belém.

“Há 18 anos que um Presidente da República não falava no parlamento regional aos madeirenses, aos porto-santenses e aos representantes do povo e isso, para nós, é uma honra”, salientou o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira.

Nesta audiência, José Manuel Rodrigues apresentou ainda ao Presidente da República aquilo que são alguns “assuntos pendentes” entre a Região e o Estado, como a “construção do novo hospital da Madeira, a questão da mobilidade aérea e marítima e outros assuntos que, naturalmente, são importantes para que haja uma ‘nova era’ no relacionamento entre a Região e o Estado”, disse.

José Manuel Rodrigues acredita que o “Presidente da República, dentro do seu ‘magistério de influência’, não deixará junto dos diferentes órgãos de soberania de dar uma palavra a favor desses interesses da Madeira e do Porto Santo”.