Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enaltece “trabalho notável” da ACREDITAR

O Presidente da Assembleia legislativa da Região Autónoma da Madeira, José Manuel Rodrigues, acompanhado de alguns elementos da sua equipa, visitou, esta segunda-feira, a ACREDITAR – Associação de Pais e Amigos de Crianças com Cancro. Esta é mais uma visita que se inscreve no âmbito do projecto “Parlamento mais Perto – Social”, uma iniciativa de “terreno”, que pretende ampliar o conceito de proximidade com as pessoas e as IPSS da Região, através de um diálogo de caráter informal, aberto e afectivo.

A ACREDITAR, que conta com uma história de 25 anos dedicados de corpo e alma às vítimas da doença oncológica, apoia, atualmente, 200 famílias do arquipélago, estando também presente noutras zonas do país, nomeadamente em Lisboa, no Porto e em Coimbra, onde possui casas de acolhimento. Desde a sua criação, já acompanhou mais de dez mil famílias, actuando em várias frentes, como o apoio psicológico, educativo e legal, e intervindo junto de doentes, ex-doentes e seus familiares, através de uma abordagem concertada e holística, focada nas necessidades e anseios próprios de cada indivíduo e família, conforme explicou, na ocasião, Alcinda Gonçalves, responsável pela Associação.

Particularmente sensível à doença oncológica infantil, o Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira, quis conhecer a fundo os propósitos e valências da ACREDITAR, bem como inteirar-se das suas limitações e carências em termos de recursos, e voltou a lembrar o quão importante é a existência de projectos como este. “Fiz questão de vir a esta Associação, que tem um trabalho notável (...) O cancro é um flagelo que afecta milhões de pessoas em todo o mundo, e é necessário que existam associações como esta.”, afirmou, vincando que a ACREDITAR “é uma referência da nossa sociedade, que pode e deve ser apoiada por todos os madeirenses e porto-santenses.”

Esta é a quarta IPSS que José Manuel Rodrigues visita, desde que o “Parlamento mais Perto – Social”, iniciativa de sua autoria, arrancou, no início deste ano.