Presidente da Assembleia Legislativa da Madeira enaltece trabalho dos Psicólogos

O presidente do parlamento madeirense enalteceu, esta quinta-feira, o trabalho dos psicólogos na Madeira, com especial destaque para as alturas das grandes tragédias, como o 20 de Fevereiro, os incêndios e o trágico acidente com o autocarro de turismo, no Caniço. “Sou testemunha do apoio psicológico que, em ambientes de catástrofe, os psicólogos da Madeira desta área têm dados às populações”, vincou José Manuel Rodrigues, esta manhã, na abertura da conferência “A Psicologia e o futuro dos cuidados de saúde primários”, que decorre no Salão Nobre da Assembleia Legislativa da Madeira, hoje e amanhã.