Presidente da ASA rejeita acusações de ‘campanha’ com electrodomésticos

Ilídio Castro assegura que a ASA - Associação para o Desenvolvimento de Santo António não tem qualquer agenda política ou partidária e rejeita as acusações de que a entrega de electrodomésticos, em freguesias do Funchal, estivesse relacionada com as últimas eleições europeias. As acusações surgiram nas redes sociais, inclusive na página do facebook do presidente da Junta de Freguesia de São Martinho, Duarte Caldeira Ferreira que comparou esta distribuição de equipamentos ao que fazia Valentim Loureiro, em Gondomar.

O presidente da ASA, contactado pelo DIÁRIO, assegura que a associação faz um levantamento permanente das necessidades das famílias mais carenciadas, em várias freguesias do Funchal, uma vez que a sua acção não se limita a Santo António.

“Há pessoas que não têm frigorífico, fogão ou máquina de lavar e não têm possibilidade de comprar. Como associação social que somos, apoiamos na medida do possível”, explica.

A atribuição de electrodomésticos ou material de construção para recuperação de moradias é feita mediante uma candidatura que é discutida na direcção da associação.

“Trabalhamos os ano inteiro, não é só agora”, garante o dirigente que lembra que, depois da tragédia de 20 de Fevereiro de 2010 ou dos incêndios que atingiram o Funchal, foi a ASA que ajudou a população porque “da República não veio nada”.

A ASA recebe apoios do Governo Regional e de empresas e funciona desde 1999. “Não é quando há eleições ou quando não há, é sempre”, afirma.

Ilídio Castro considera “ridículas” as afirmações de que os apoios vão para quem tem ‘cartão laranja’. “Apoiamos todas as famílias e não nos interessa saber se têm partido”.