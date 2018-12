Presépios das unidades militares já estão abertos ao público

Realizou-se no passado domingo, na Unidade de Apoio do Quartel-General, em São Martinho, e no Regimento de Guarnição n.º 3 (RG 3), na Nazaré, a abertura oficial dos presépios de Natal, que contou com a presença do Comandante Operacional e da Zona Militar da Madeira, Major-General Carlos Perestrelo.

Pretende-se com esta iniciativa, assegurar a ampla divulgação destes presépios e assumir o reforço da presença da instituição militar junto da sociedade civil, assente numa postura de grande abertura e proximidade, proporcionando a todos os interessados, instituições e colectividades, a sua visita.

Após esta inauguração, os espaços estão abertos gratuitamente ao público, até ao dia 15 de Janeiro de 2019, visitável entre as 9 e as 21 horas.

Realça-se o facto de que os presépios de Natal das unidades são já uma referência no seio da população da Madeira pela sua criatividade e imponente beleza, que se pretende ser partilhada com todos os cidadãos e colectividades, tendo sido o do RG3, no ano transacto, visitado por cerca de 2.500 pessoas.