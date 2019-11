O prémio Infante D. Henrique “é o segundo programa no Mundo com mais sucesso junto da juventude”, sublinhou D. Duarte Pio, Duque de Bragança, que a esta hora distingue os 28 alunos de três escolas do Funchal premiados.

Na Madeira, Funchal e Câmara de Lobos são os municípios aderentes ao Prémio, participação que será reforçada com a adesão do Porto Santo.

Estão presentes na cerimónia, que decorre no Salão Nobre dos Paços do Concelho, 18 dos 28 alunos galardoados.

A Escola de Enfermagem S. José de Coluny, a Escola Francisco Franco e a Escola da Apel são as escolas envolvidas.