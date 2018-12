Preços em Novembro iguais aos de Outubro

Em Novembro último, a taxa de variação média dos últimos doze meses do Índice de Preços no Consumidor (IPC), na Região Autónoma da Madeira (RAM), foi de 2,4%, igual ao do mês de Outubro. “Este indicador de inflação subjacente, medido pelo índice total excluindo produtos alimentares não transformados e energéticos, apresentou uma taxa de 2,1%, mantendo o mesmo valor do mês precedente”, informa hoje a Direcção Regional de Estatística (DREM).

O IPC, que é divulgado mensalmente, aponta para duas classes nos quais os preços dispararam. A dos ‘Transportes’ e a de ‘Restaurantes e hotéis’ foram as que “registaram as maiores variações positivas”, frisa a DREM, “de 7,2% e 5,4%, respectivamente”. E acrescenta: “Em sentido inverso, as classes de ‘Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação’ e ‘Vestuário e calçado’ foram as únicas a registarem variações negativas, ambas com -1,4%.”

Refira-se que o IPC na RAM está acima da verificada a nível nacional, pois o “valor daquela taxa foi de 1,1%, ainda que o mesmo valor registado no mês anterior”.

Já “a taxa de variação homóloga, ou seja, a variação de preços em relação ao mesmo mês do ano anterior (Novembro de 2018 face a Novembro de 2017) foi de 1,9%, inferior em 0,1 p.p. ao observado no mês anterior”. Neste particular “a classe dos ‘Transportes’ também apresentou a maior variação positiva (5,9%) e no ‘polo’ oposto a do ‘Vestuário e calçado’ apresentou a maior variação negativa (-2,9%)”.

De salientar que a classe dos ‘Transportes” foi “a que mais contribuiu (1,0 p.p.) para a formação desta taxa”. A nível nacional, “a taxa de variação homóloga, em Novembro de 2018, foi de 0,9%, inferior em 0,1 p.p. ao registado no mês anterior”.

Por fim, a nível mensal, “a variação dos preços em Novembro de 2018 foi de -0,3% (-1,8% em Outubro de 2018). Analisando por classes de despesa, verificou-se que a classe dos ‘Restaurantes e hotéis’ apresentou a maior variação negativa (-3,2%) e a dos ‘Acessórios para o lar, equipamento doméstico e manutenção corrente da habitação’ a maior variação positiva, de 2,3%”, diz a DREM.

Nota ainda para “o valor médio das rendas de habitação por metro quadrado de área útil, em Novembro na Região, aumentou 0,2% face ao mês anterior”, e ainda “a nível nacional, a taxa de variação mensal foi -0,5% (-0,1% em Outubro de 2018)”, conclui.