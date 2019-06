A partir de hoje a praia da Ponta do Sol dá início à época balnear, que se prolonga até 8 de Setembro, com mais duas horas diárias de vigilância diária do que em anos anteriores.

A Câmara Municipal decidiu aumentar o tempo de permanência dos nadadores-salvadores naquele espaço, que passa a acontecer todos os dias entre as 10 e as 20 horas, proporcionando ainda mais segurança à população que quiser frequentar a praia da vila.