Praça do Carmo acolhe Altares de São João a partir do dia 19

A tradição volta à Praça do Carmo, mas também à Rua da Figueira Preta, Travessa dos Reis, Rua da Conceição e Rua da Cooperativa Agrícola do Funchal. Os Altares de São João prometem levar muita animação a essas artérias do Funchal, entre os dias 19 e 24 de Junho.

O Presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, e a vereadora Madalena Nunes, com o pelouro da Cultura, apresentaram hoje o evento.

“O programa desta edição é caracterizado por um ecletismo sem precedentes, pois teremos, paralelamente à dinamização dos altares, teatro de rua, com a presença do Teatro Bolo do Caco, as Bandas Municipal e Distrital do Funchal, e ainda dois grupos folclóricos, nomeadamente o Grupo Folclore da Boa Nova e o MonteVerde”, destacou o autarca, acrescentando a habitual presença de tunas e fados.

O Presidente agradeceu, por fim, “aos comerciantes locais, que são imprescindíveis num evento popular como este, uma vez que ajudam a dinamizar esta festividade, incluindo o seu empenho na construção dos seus próprios altares”.