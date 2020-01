Porto Santo recebe reunião para dar a conhecer estratégia para o coronavírus

Através de uma nota de imprensa, a Secretaria Regional de Saúde e de Protecção Civil, através do Instituto de Administração da Saúde, revela que irá promover, no dia 31 de Janeiro, uma reunião no Porto Santo, com todas as entidades locais.

“O objectivo desta reunião é dar a conhecer a estratégia regional operacionalizada para o Coronavírus”, explica, acrescentando que “o plano definido para lidar com o Coronavírus na Região Autónoma da Madeira inclui todas as unidades de saúde e define os procedimentos a adoptar caso seja detectado alguma situação suspeita”.

Para abordar esta matéria o presidente do Conselho directivo do IASAÚDE e também Autoridade Regional de Saúde, Herberto Jesus, desloca-se ao Porto Santo acompanhado por uma enfermeira especialista, Bernardete Castro.

No Porto Santo está programada uma reunião, às 09 horas, com os profissionais de saúde do Centro de Saúde do Porto Santo e, às 11 horas, irá decorrer no Centro de Congressos do Porto Santo uma reunião mais alargada a todas as entidades da ilha dourada, incluindo unidades hoteleiras, porto e aeroporto.