A Porto Santo Line informa que as viagens de amanhã, dia 5 de Dezembro, das 08 e das 18 horas, tanto ida como vinda, serão canceladas devido às más condições meteorológicas que põem em causa a segurança do navio e dos seus passageiros.

As passagens marcadas para esta data serão, automaticamente, alteradas para a viagem de 6 de Dezembro, sendo às 08 horas do Funchal para o Porto Santo e às 14 horas do Porto Santo para o Funchal.

“Lamentamos o incómodo causado”, refere.