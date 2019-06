‘Porto Santo Guide’ lançado em formato digital

A ilha dourada tem desde ontem, 3 de Junho, um roteiro digital com as ofertas turísticas oferecidas a turistas e residentes.

Pedro Leandro, empresário e um apaixonado pela informática, lançou-se no projecto digital ‘Porto Santo Guide’, cuja apresentação oficial decorreu ontem na Câmara Municipal do Porto Santo, por ocasião da apresentação das festas do concelho.

“Até este ano, o projecto não passava de um directório virado para distribuir apenas nos hotéis, mas tinha em pouca conta os porto-santenses e madeirenses, que não ficavam nas unidades hoteleiras” salientou o mentor do projecto que mudou e passou a ser virado para todos, locais e visitantes, para que tenham “conhecimento do que podem fazer no Porto Santo”.

“Ainda há quem ache que há pouco para fazer no Porto Santo, mas não podem estar mais longe da verdade, por isso tenho como objectivo, dinamizar por um lado as empresas da ilha, e dar a conhecer tudo aquilo que nós temos para oferecer” disse Pedro Leandro.