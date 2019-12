Porto Santo é novidade no guia de turismo de golfe do operador alemão Olimar

Madeira e Porto Santo são dois dos destinos em destaque no guia de turismo de golfe Inverno 2019/2020 do operador alemão Olimar, sendo que a ‘ilha dourada’ é uma das novidades em relação à publicação do ano passado.

O guia ‘Golfreisen à la carte’ sugere 40 propostas de férias com pacote de hotel e golfe em Portugal, Espanha, Itália e Grécia. Na Madeira, a Olimar propõe os hotéis Palheiro Village e Casa Velha do Palheiro e na ‘ilha dourada’ o Hotel Porto Santo.