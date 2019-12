Porto Santo congratula-se com implementação do programa Eco-Escolas

Amanhã, dia 6 de Dezembro, são hasteadas nas escolas do Porto Santo as Bandeiras Verdes do programa Eco-Escolas. Um gesto que eleva os valores da sustentabilidade ambiental e apoia a candidatura da ilha do Porto Santo a Reserva da Biosfera da UNESCO.

Desde 2006 que o município é parceiro deste programa, que arrancou na Escola Básica e Secundária Prof. Dr. Francisco Freitas Branco e hoje está implementado em todas as escolas da ilha.

“A Câmara Municipal do Porto Santo congratula-se com o facto de ter uma taxa de implementação do programa de 100% nos estabelecimentos de ensino da ilha, motivo de grande orgulho, na medida em que este programa tem contribuído para uma educação participativa e esclarecida dos nossos alunos e acima de tudo para a criação de cidadãos conscientes e activos pelo ambiente”, realça uma nota do executivo local.

O município do Porto Santo reconhece e agradece ainda “o empenho e dedicação de todos os membros da comunidade educativa que implementam e acompanham o programa Eco-Escolas: directores, professores, coordenadores, pessoal não docente, membros do conselho eco-escolas e especialmente alunos, que representam o futuro e que são a razão deste trabalho”.