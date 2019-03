Porto Santo assinalou Dia Internacional da Mulher com tertúlia

No âmbito da Comemoração do Dia Internacional da Mulher, a Assembleia Municipal do Porto Santo desenvolveu, no passado dia 7 de março, a Tertúlia ‘Ontem!... Hoje!...’.

A Presidente da Assembleia Municipal, Fátima Silva, agradeceu a colaboração e a presença da Presidente da Junta de Freguesia, Joselina Melim e das Deputadas Municipais, Ivone Aguiar e Rute Areal.

De seguida, homenageou todos os participantes, em especial todas as mulheres, que fazem deste mundo um melhor lugar para viver. Este encontro traduziu-se num momento de convívio, de partilha de experiências do passado e de todo o percurso evolutivo da mulher até aos nossos dias e desafios para o futuro.

“A mulher está de parabéns e merece todo o carinho, amor, afecto e o respeito da sociedade.”