Porto Moniz terá três monumentos classificados como património natural

Na cerimónia do hastear da primeira bandeira azul madeirense, realizada hoje no Porto Moniz, a Secretária Regional do Ambiente e dos Recursos Naturais enalteceu os comportamentos ambientais da população que têm permitido a Bandeira azul no Concelho nortenho do Porto Moniz há varios anos consecutivos.

Susana Prada anunciou a classificação do Ilhéu Mole, do Véu da Noiva e dos e do rochedo na Ribeira da Janela, como patrimonio natural do concelho do Porto Moniz, considerando que esta proposta aprovada pelo Conselho de Governo, será uma “mais-valia para a população do Porto Moniz.

Segundo a governante, são também motivo de orgulho para o Governo Regional, o facto de toda a população da Madeira e do Porto Santo ter permitido que se passasse de 11 bandeiras azuis para 23, e de 24 águas balneres classificadas de boa qualidade, para as actuais 40.

Depois de ter desejado a todos uma “excelente época balnear, Prada relembrou que a Madeira continua a contar com todos para a obtenção de bons resultados ambientais.