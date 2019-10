Porto do Funchal já recebeu mais 37 mil face a 2018

Decorridos nove meses de escalas nos portos da Madeira, o mais importante o do Funchal, já recebeu até final de Setembro de 2019 mais 37 mil turistas face aos mesmos meses de 2018.

Isto com quase tantas escalas de navios de cruzeiros quanto as que tinham ocorrido entre Janeiro e Setembro do ano passado, ainda que estes números preliminares, pois resultam de dados divulgados pela APRAM mas não publicados oficialmente no seu portal.

Assim sendo, no último mês, em 9 escalas de navios de cruzeiro pelo menos 21.593 passageiros vieram a bordo, servidos por 8.488 tripulantes. Estes números resultam, para termos de comparação, no pior Setembro desde 2014, cujo nono mês terminara com 8 escalas e 13.951 passageiros. No ano passado, mesmo com 12 escalas foram pouco mais (25.724) e em 2016 com 15 escalas nesse mês o total tinham sido 28.370 turistas em trânsito, embarcados e desembarcados.

A maior dimensão dos navios é uma explicação deste facto, sendo certo que dos 6 dos nove navios a maioria vieram com perto de 3 mil ou mais de quatro mil turistas a bordo (’Explorer of the Seas’ com 3.418 passageiros; ‘Ventura’ com 3.038; o ‘Independence of the Seas’ com 4.030; o ‘Celebrity Silhouette’ com 2.875; o ‘Britannia’ com 3.576 passageiros; e o ‘Costa Pacífica’ 3.091).

Assim, dados preliminares, até Setembro já terão passado pelo Porto do Funchal cerca de 350 mil turistas, seja em trânsito (a grande maioria), seja embarcando cá ou desembarcando. Comparativamente com o mesmo período de Janeiro a Setembro do ano passado, tinham sido movimentados 312.126 turistas. Ou seja, por alto, terão sido menos quase 37.500‬. O número de escalas é quase idêntico, 162 agora face a 161 nos primeiros nove meses do ano passado.

Refira-se que nas últimas semanas decorreram os trabalhos para requalificar os pontões de amarração em toda a extensão do Molhe da Pontinha, trabalho que já estará concluído. A foto dá uma ideia do trabalho executado, que reforça a segurança às atracagens no Porto do Funchal.