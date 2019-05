Ponta do Sol já prepara época balnear

A Câmara Municipal da Ponta do Sol já está a preparar a época balnear. A autarquia, à semelhança do que vem a fazer nos últimos anos, já contratou uma empresa para proceder à ‘regularização de calhaus nas praias da Vila de Ponta do Sol, Lugar de Baixo, Anjos e Madalena do Mar’.

Por esse trabalho, adjudicado por ajuste directo à Pombo & Ribeiro, a Câmara vai pagar 26.990 euros.

A base oficial da contratação pública tem 28 contratos adjudicados a esta empresa, no valor global de 1,3 milhões de euros. Desses, apenas um contrato não foi adjudicado pela Câmara da Ponta do Sol. Trata-se de uma adjudicação da Vice-presidência do Governo, em 2012, para ‘Limpeza, desassoreamento e regularização de cursos de água no concelho do Porto Moniz, nomeadamente no Ribeiro Escuro, decorrentes do temporal de 4 e 5 de Novembro de 2012’ por 3.150 euros.

Os restantes 27 contratos são todas da Câmara da Ponta do Sol e representam 1.301.069,68 euros.