Pólo da Escola de Hotelaria no Porto Santo e extensão do Gabinete de Pedro Calado

É apenas uma das medidas propostas para o Porto Santo, no primeiro Programa de Governo do PSD/CDS. “Dotar o Porto Santo de um polo de formação turística, em articulação com a Escola de Hotelaria e Turismo da Madeira, com vista a assegurar a qualidade da prestação de serviços neste domínio.”

De resto, além das áreas que vão ficar directamente na tutela de Pedro Calado, há um conjunto de outras medidas que serão implementadas pelos diferentes governantes. Um dos exemplos é a área da saúde, para onde se prevêem mais especialidades médicas e um novo regulamento do transporte não urgente de doentes, entre outras medidas.

O Porto Santo vai merecer uma atenção especial, em várias áreas, como a económica e turismo, merecendo, igualmente, destaque, os esforços do governo para que o aeroporto seja requalificado.

Essa coordenação, ainda que na dependência do Vice-presidente, vai acontecer a nível local.

“Esta nova forma de supervisionar e coordenar os serviços do Governo Regional no Porto Santo implicará a adaptação da actual instalação existente numa extensão do Gabinete do vice-presidente na ilha, proporcionando uma melhor articulação da sua actividade com os demais serviços do executivo regional, promovendo uma melhor orientação da prestação dos serviços de interesse público, melhorando a qualidade e a proximidade, e, nessa medida eficiência e eficácia da administração pública perante as necessidades da população local.”