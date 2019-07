Polo Comunitário do Ribeiro Real abre amanhã depois de obras de melhoramento

A abertura do requalificado Polo Comunitário do Conjunto Habitacional do Ribeiro Real está marcada para amanhã, 19 de Julho, às 11 horas, numa cerimónia que conta com a presença da Secretária Regional da Inclusão e Assuntos Sociais, Rita Andrade, e da Presidente do Conselho de Administração da IHM, EPERAM, Vânia Jesus.

O Polo Comunitário do Ribeiro Real conta com duas técnicas especializadas da IHM, tendo como objectivo o acompanhamento às famílias, a promoção da inclusão social e a dinamização da comunidade local.

Este espaço acolhe também a equipa e o plano de actividades do projecto [email protected], promovido pelo Centro Social e Paroquial de Santa Cecília e do qual a IHM, EPERAM é parceira e nasceu para minimizar os fenómenos de absentismo, insucesso e abandono escolar, integrar jovens em formação profissional e promover competências empreendedoras em três bairros sociais da freguesia de Câmara de Lobos (Bairro da Palmeira, Bairro do Ribeiro Real e Bairro do Espírito Santo).