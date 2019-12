Polidesportivo da Escola Visconde Cancongo já foi remodelado

O presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia, inaugurou o remodelado Polidesportivo da Escola Visconde Cancongo, no Edifício do Faial, uma proposta vencedora do Orçamento Participativo Municipal, cujo investimento é no valor de 100 mil euros.

“A obra é a súmula de um conjunto de políticas que o município tem vindo a implementar no nosso concelho, nomeadamente a política educativa enquanto cidade educadora, procurando oferecer ao Funchal melhores condições seja nas suas infraestruturas escolares, para as nossas crianças terem melhores condições para a prática desportiva, bem como outras medidas como o apoio aos manuais escolares, o apoio à natalidade e à família. Acima de tudo pretendemos uma política de desenvolvimento integral olhando para a cidade como um meio de aprendizagem e um meio educativo”, disse Miguel Silva Gouveia.

A requalificação do Polidesportivo do Edifício do Faial, nomeadamente as intervenções no pavimento com aplicação de tapete betuminoso, reconstrução da vedação, criação de um acesso de emergência e a instalação de equipamentos desportivos novos, como balizas, tabelas e redes, foi a terceira proposta mais votada do Orçamento Participativo Municipal.

“Aquilo que se pretende é replicar este modelo de democracia participativa que a autarquia colocou ao dispor dos funchalenses, em que a comunidade se junta, uma forma de participação cívica e de envolvimento de cidadãos, na decisão de onde pretendem que sejam utilizados os recursos públicos, sejam eles financeiros, sejam eles materiais. É desta forma que contruirmos um Funchal melhor. É com enorme satisfação que colocamos no terreno o que exatamente as pessoas escolheram”, rematou.