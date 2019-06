POCIF 2019 será apresentado na próxima sexta-feira

O Plano Operacional de Combate aos Incêndios Florestais (POCIF) 2019, em vigor de 15 de Junho e 15 de Outubro deste ano (período que poderá ser prolongado em função das condições climáticas), será apresentado na próxima sexta-feira (dia 21 de Junho).

A cerimónia de apresentação será presidida pelo líder do Governo Regional, Miguel Albuquerque, e decorrerá, pelas 10h30 horas, na sede do Serviço Regional de Protecção Civil, na Cancela.

“Implementado pela primeira vez em 2015, este plano assenta na constituição de um dispositivo especial de patrulhamento, vigilância, detecção e combate a incêndios, que garante em permanência uma resposta operacional rápida e adequada a fogos em fase inicial, impedindo assim a sua propagação”, refere uma nota da Presidência, sublinhando que “a Região vem reduzindo, desde 2017, significativamente o número de ignições e área ardida, superando as expectativas mais optimistas”.

Neste seguimento, no ano de 2018 foram introduzidas algumas alterações que serão replicadas no presente ano e visam, essencialmente, “melhorias da resposta do dispositivo terrestre e maximização do comando, controlo e comunicações”, como por exemplo: a introdução de um elemento dos quadros de Comando dos Corpos de Bombeiros da RAM, no Centro Integrado de Comunicações do CROS ou a introdução do meio aéreo, helicóptero de Ataque Inicial com a respectiva equipa helitransportada.

“Para o ano de 2019, está assegurado o reforço dos meios que vão integrar o Plano de Combate a Incêndios Florestais deste ano”, sendo que o investimento do POCIF 2019 é de 500 mil euros (só recursos humanos e custos associados), aos quais somam-se mais 600 mil euros relativos ao helicóptero.