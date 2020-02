Plano de investimento da RTP/Madeira “está a ser cumprido ou derrapou?”

Já arrancou a audição parlamentar “Sobre os incumprimentos na resolução dos problemas técnicos e humanos da RTP/Madeira”, com a presença do presidente do Conselho de Administração da Rádio e Televisão de Portugal, Gonçalo Reis, e do director do centro regional da RTP, Martim Santos.

Jacinto Serrão, presidente da 1ª Comissão Permanente de Política Geral e Juventude, explicou que a audição parlamentar, requerida pelo PSD/Madeira, visa obter esclarecimentos sobre o não cumprimento das medidas acordadas no ano passado.

Os representantes dos trabalhadores da RTP/Madeira foram ouvidos previamente e Adolfo Brazão, deputado social-democrata, quer saber se “o plano de investimentos está a ser cumprido ou derrapou?”

Da parte do PS, Miguel Iglésias considerou que a verba financeira nunca é a ideal, mas que isso coloca em causa a qualidade do serviço prestado à população. “Penso que neste momento o principal da RTP/Madeira é a falta de jornalistas”.