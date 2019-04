PJ passa a ter sala de apoio às vítimas especialmente vulneráveis no Funchal

O Departamento de Investigação Criminal do Funchal da Polícia Judiciária passa a dispor de uma sala de apoio às vítimas especialmente vulneráveis, nomeadamente crianças, que será dada a conhecer hoje pelas 16h30.

Na ocasião estarão presentes a APAV, entidade que colaborou com a Polícia Judiciaria no desenvolvimento deste projecto, a procuradora coordenadora do Ministério Público da Comarca da Madeira, além do director nacional adjunto da Polícia Judiciária, Carlos Farinha.