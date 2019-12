Pista de patinagem do CDR Prazeres vence votação do Orçamento Participativo Regional

A construção de uma pista para a prática da modalidade de patinagem de velocidade na zona Oeste da Madeira, projecto apresentado pelo Clube Desportivo e Recreativo dos Prazeres (CDR Prazeres), venceu a votação do Orçamento Participativo Regional, com 2386 votos.

A pista será erguida na freguesia dos Prazeres (concretamente junto ao campo municipal e ao pavilhão dos Prazeres) e será um projecto intermunicipal, para o qual o Governo Regional disponibiliza cerca de 750 mil euros do total dos 2,5 milhões alocados pelo Governo Regional para este primeiro Orçamento Participativo da Região.

“Será uma mais-valia, quer para a patinagem de velocidade, porque temos muitos atletas a praticá-la já com resultados internacionais, europeus e nacionais [como é o caso de Marco Lira], quer também por uma questão logística. Uma vez que os nossos treinos eram feitos no Faial os atletas eram obrigados a percorrer toda a ilha [para ir treinar] duas a três vezes por semana. É um desgaste monetário e do próprio tempo dos atletas gasto em nos transportes”.

A afirmação é de Décio Silva um dos signatários do projecto, que resulta um intenso trabalho de divulgação desenvolvido pelo CDR Prazeres naquele concelho.

Nós empenhámo-nos bastante na angariação de votos, principalmente cara-a-cara e via SMS, e fomos também ganhando espaço a nível da freguesia e do concelho através da apresentação do projecto em todos os eventos que aglomerassem muitas pessoas. Ao nível regional também tivemos presença nos centros comerciais no Funchal e contámos ainda com o apoio de alguns clubes a nível nacional”, sustenta Décio Silva.

Esta pista servirá e possibilitará a concretização de competições regionais, nacionais e internacionais, e poderá ainda ser utilizada para outros eventos lúdicos, como é o caso das comemorações do 1.º de Maio ou do Dia da Criança, acrescenta o representante do CDR Prazeres.

No ‘site’ opram.madeira.gov.pt, poderá consultar a lista completa das propostas vencedoras no âmbito do Orçamento Participativo Regional.