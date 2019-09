O velejador Henrique Afonso, tratado carinhosamente como ‘Pirata’ da Madeira, já deu meia volta ao Mundo a bordo do veleiro ‘Sofia do Mar’. A circum-navegação, que pretende recriar a epopeia do Vinho da Roda, iniciou-se a 15 de Janeiro deste ano, no Funchal, e até agora, em mais de oito meses de viagem, o madeirense já ultrapassou as 15 mil milhas náuticas, sensivelmente metade do trajecto (30 mil milhas náuticas) que teria de cumprir até regressar à casa de partida.

Ao sabor do vento e sem recorrer praticamente a combustível para navegar, o ‘Pirata’ já passou por destinos como Canárias, Cabo Verde, Caraíbas, Colômbia, Panamá, Equador, Polinésia Francesa e Samoa, estando agora muito próximo de ancorar em Vanuatu, no Oceano Pacífico, ali bem perto das ilhas Fiji e da Austrália.

Henrique Afonso zarpou da ilha de Samoa no passado domingo e deverá chegar ao destino pretendido nos próximos cinco a sete dias, dado que já restam menos de mil milhas náuticas para findar a pequena travessia entre os dois destinos insulares. Ao que tudo indica, a estadia em Vanuatu não será longa e a viagem, para já, decorre dentro da normalidade.

