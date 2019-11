‘Pirata’ da Madeira doa livros, participa em procissão e compra cerveja Coral em Timor-Leste

A aventura de Henrique Afonso prossegue em Timor-Leste, mais concretamente na capital do país, Díli.

O ‘Pirata’ da Madeira, que está a dar a volta ao Mundo no veleiro ‘Sofia do Mar’, tem aproveitado a estadia para conhecer os locais, mas também para reencontrar-se com velhos amigos.

Desde que chegou a Timor-Leste, no dia 7 de Novembro, o velejador já doou livros a uma biblioteca local, participou na missa e procissão alusiva à data do massacre no cemitério de Santa Cruz (12 de Novembro), onde travou conversas com alguns dos sobreviventes e, por fim, ainda teve tempo para ‘abastecer’ a embarcação com cerveja Coral, no supermercado Páteo.