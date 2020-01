Pinto Luz vence as eleições do PSD no círculo da Madeira

Miguel Pinto Luz venceu as eleições directas para a eleição do próximo líder nacional do PSD no círculo da Madeira, com 863 votos (50,4 por cento). O actual líder, Rui Rio, obteve 544 votos (31,4%) e Luís Montenegro 275 votos (16%). Houve 21 votos brancos e 21 nulos. Estavam inscritos 2.242 militantes na Madeira, tendo votado 1.712.

De acordo com informações obtidas pelo DIÁRIO, Pinto Luz, que tem Rui Abreu como mandatário regional, terá ganhado em concelhos como São Vicente, Machico, Ponta do Sol e Porto Moniz, e em várias freguesias da Ribeira Brava, Santana e Santa Cruz, bem como em freguesias do Funchal como Sé, S. Pedro e São Gonçalo. O actual líder nacional, Rui Rio, ganhou nos concelhos de Câmara de Lobos e Porto Santo.

Entretanto, através de comunicado, o Secretariado do PSD-Madeira afirma que “pese embora toda a polémica que marcou a presente votação, aquele órgão interno “manteve e reitera a defesa incondicional daqueles que são os interesses dos militantes social-democratas da Região” e sublinha “a salvaguarda da autonomia estatutária do PSD/Madeira, autonomia essa que, durante mais de 40 anos, foi sempre reconhecida pelas diferentes e sucessivas Direcções Nacionais do Partido, tendo sido a base para a eleição tanto dos Presidentes do PSD na Região, quanto dos Presidentes do PSD a nível nacional, sem nunca ter sido antes posta em causa”.

“Lamentando o facto de estas eleições terem sido desviadas do seu principal propósito, assim como o tratamento que foi dado aos militantes da única Região do país onde o PSD resiste e se mantém na governação, ao fim de 43 anos – Região essa que, só no ano passado, deu três vitorias eleitorais ao Partido – o PSD/Madeira sublinha a sua coerência neste procedimento e informa, por fim, que, haverá espaço para recorrer, caso venham a ser excluídos ou anulados os votos”, conclui a nota do órgão presidido por José Prada.