Pescas, Aquicultura, Agricultura, Energia e Turismo em debate no Funchal a 13 de Setembro

Realiza-se no próximo, dia 13 de Setembro, no Funchal, o seminário ‘Economia Circular - Potencialidades e Realidades nas Ilhas da Macaronésia’.

O evento, integrado no ‘Projecto ISLANDAP – Aquaponics & Circular Economy in Islands’, coordenado na Região pelo Observatório Oceânico da Madeira/ARDITI-Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação, com o apoio da Secretaria Regional de Agricultura e Pescas, realizar-se-á entre as 09h e as 16h30, no auditório daquela secretaria (sito ao Edifício Golden Gate).

O seminário será composto por palestras técnicas e informativas e contará com a presença de diversos especialistas, distribuídos por três painéis: ‘Pescas e Aquicultura’, ‘Agricultura’ e ‘Energia e Turismo’.

“O intuito é dar a conhecer alguns resultados do projecto ISLANDAP, bem como apresentar exemplos de boas práticas no contexto da economia circular na Macaronésia”, realça a coordenação do evento.

O ISLANDAP é um projecto do programa INTERREG V-A MAC 2014-2020 (Programa Operacional de Cooperação Internacional), financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional e tem como principais objectivos: a promoção da Investigação, Desenvolvimento e Inovação na produção aquapónica sustentável, adequada às especificidades de cada Região, e a criação de uma rede multidisciplinar de produção primária sustentável com valorização dos biorecursos, da biotecnologia e da educação de economia circular.

A entidade coordenadora do ISLANDAP é a Universidad de Las Palmas de Gran Canaria e tem como parceiros na Região Autónoma da Madeira, a ARDITI - Agência Regional para o Desenvolvimento da Investigação, Tecnologia e Inovação e a Direcção Regional de Agricultura/Secretaria Regional da Agricultura e Pescas.

O seminário é aberto a todos os interessados, mas requer inscrição obrigatória, a qual pode ser feita aqui.