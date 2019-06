Pernas cansadas? Nunca mais!

O Verão, que está mesmo quase aí, é uma época de que quase toda a gente gosta. Os dias são maiores e a temperatura convida a mergulhos e banhos de sol. Mas há pessoas que, nesta altura do ano, ficam com as pernas pesadas como chumbo e muito inchadas, sobretudo ao final do dia e quando está mais calor.

Há pessoas que sentem uma sensação de peso, inchaço e formigueiro nas pernas que podem ser causados pela má circulação venosa, por vezes aliada à retenção de líquidos. É fácil prevenir ou aliviar este problema que tem tendência para piorar com o calor.

Este é o seu problema? Saiba como preveni-lo, para não deixar agravá-lo.

DRENAGEM LINFÁTICA MANUAL (DLM) método de Vödder

A DLM é muito indicada para pernas cansadas. Se tem uma vida sedentária, está todo o dia sentada ou de pé, é natural que ao final do dia sinta as suas pernas pesadas e cansadas, assim como desconforto nos tornozelos.

A DLM tem um papel muito importante em qualquer regime de saúde ou anti-envelhecimento. Não só melhora a tonicidade da pele, como também ajuda na desintoxicação e renovação celular.

Algumas das indicações da drenagem linfática:

Utiliza-se em estética como complemento para melhorar a celulite e as varizes que tanto nos atormentam. É uma técnica especialmente indicada para problemas de retenção de líquidos, mais frequentes nas pernas, braços, abdómen e ancas e para pernas cansadas e dolorosas.

Efeitos da DLM:

- Redução de edemas;

- Melhora da hidratação e nutrição das células;

- Acelera a cicatrização de ferimentos;

- Aumenta a capacidade de absorção de hematomas e equimoses;

- Melhora o retorno de sensibilidade em cirurgias;

- Reduz a retenção de líquidos nos tecidos, melhorando a aparência da celulite.

