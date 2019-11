Períodos de chuva até ao final da tarde nas previsões do IPMA

Há mais chuva no horizonte e deve cair hoje até ao final da tarde, em especial nas terras altas, informa o Instituto Português do Mar e da Atmosfera, prevendo ainda que se estenda ao Funchal em alguns períodos. Tanto nesta zona como na generalidade do Arquipélago, conte também com períodos de céu muito nublado e vento fraco.

A temperatura máxima hoje no Funchal é de 23ºC, de 21ºC no Porto Santo. Nas restantes localidades, Câmara de Lobos e Lugar de Baixo vão tocar também nos 23ºC na parte mais quente do dia. Na Ponta do Pargo e no Caniçal os termómetros vão subir aos 21ºC, e aos 22ºC em Machico, Santa Cruz, Porto Moniz e em São Vicente. Santana não vai além dos 20ºC de máxima nesta sexta-feira.

A temperatura da água do mar encontra-se entre os 20/21ºC. Na costa Norte a lembrar o Verão, com ondas de Noroeste com 1 a 1,5 metros; na costa Sul com ondas inferiores a 1 metro.