Pedro Ramos responde indirectamente à contestação dos directores de serviço do SESARAM a Mário Pereira

A Secretaria Regional da Saúde recorreu a um comunicado de imprensa para revelar que o secretário da saúde se reuniu, hoje, com o futuro director clínico do SEARAM. O objectivo foi o de “definir a composição da Direcção Clínica e o modelo de gestão clínica a implementar”. Apesar disso, não foram revelados os nomes que a comporão.

Sobre a polémica, que já chegou à praça pública, relacionada com o descontentamento dos chefes de serviço do SESARAM, o comunicado da Secretaria aborda-a apenas de forma indirecta, no que deve ser interpretado como uma resposta de Pedro Ramos. “Os directores de serviço da área clínica têm um papel importante numa organização de saúde e como tal todas as decisões internas, ao nível da governação clínica, devem ter em conta a opinião dos profissionais de saúde, em plena articulação com o Conselho de Administração do SESARAM”.

“O governante (Pedro Ramos) alertou o novo director clínico para a importância de preparação e de definição de planos de actividades por parte dos serviços clínicos e sempre que possível ir ao encontro das propostas de melhoria ao nível da prestação de cuidados de saúde, apresentados pelos diretores de serviço.”

Na mesma nora, é dito igualmente que que Pedro Ramos “mantido algumas reuniões de trabalho com o novo director clínico, algumas inclusive na presença da presidente do Conselho de Administração, Rafaela Fernandes, com o propósito de dar a conhecer a estratégia da governação clínica, assente num modelo organizativo centrado no utente e nos profissionais de saúde. Uma vez mais, o secretário regional que tutela a área da Saúde na RAM, alertou para a importância do diálogo e da proximidade junto dos directores de serviço e dos profissionais de saúde”.

A tomada de posse de Mário pereira como director clínico é, uma vez mais, confirmada para o meio-dia da próxima sexta-feira, na Sala de Conferências do Hospital Dr. Nélio Mendonça.