Pedro Ramos agradece trabalho de Tomásia Alves à frente do SESARAM

O secretário regional da Saúde e da Protecção Civil, Pedro Ramos, recebeu hoje, a presidente cessante do SESARAM, Maria Tomásia Alves e a presidente do SESARAM, Rafaela Fernandes, nomeada a partir do dia 15 de Novembro.

“A par da passagem dos principais dossiers que dominam a actualidade do Serviço de Saúde da RAM (SESARAM), o encontro teve como objectivo agradecer pessoalmente toda a dedicação, rigor, competência, que pautaram a actuação do Conselho de Administração cessante nos últimos três anos”, refere nota da secretaria. “Um Conselho de Administração liderado por uma pessoa, uma profissional, de elevada competência, sentido de responsabilidade e de grande dedicação ao serviço público, em defesa do Utente e dos profissionais do SESARAM”, conclui.

Ao novo Conselho de Administração, presidido por Rafaela Fernandes, foi desejado sucesso para as novas funções que agora, amanhã, se iniciam.