Pedro Fino anuncia reabilitação do Porto de Abrigo de Santa Cruz

Pedro Fino marcou presença, esta tarde, na sessão solene do Dia da Freguesia de Santa Cruz, e anunciou que para este ano “estão em curso e previstas várias obras estruturantes” para o concelho, tal como “a nova rotunda das Eiras, a reformulação do nó da Cancela, ou a reconstrução e requalificação das Estradas Regionais (203 e 204), nas Carreiras e Figueirinhas”, mas foi outro anúncio que prendeu a atenção de quem o ouvia: a reabilitação do Porto de Abrigo de Santa Cruz. Para além disso, o secretário regional dos Equipamentos e Infra-estruturas anunciou a canalização de 1,6 milhões de euros da ARM para o sistema de regadios.

“Gostaria de aproveitar esta ocasião para referir que o Governo Regional está atento e consciente dos principais desafios que se colocam neste concelho e conhecemos o desenvolvimento social e económico ao longo das últimas décadas, com a construção de infra-estruturas e vias de comunicação, apoio ao desenvolvimento económico, onde o Governo Regional sempre investiu e pretende continuar a fazê-lo”, referiu Pedro Fino, acrescentando que “no mandato anterior, entre 2015 e 2019”, o executivo investiu no concelho “cerca de 13,5 milhões de euros”, nomeadamente “em reabilitações de escolas, incluindo a construção do novo auditório da Escola de Santa Cruz, requalificação de centros de saúde, recuperação de sistemas de regadio, estabilização e reconstrução de Estradas Regionais” ou a “construção do novo jardim do Garajau, que está a ser tornar no novo polo de lazer” dos residentes.