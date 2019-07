Pedro Calado visita esta terça-feira empresa Logislink

Pedro Calado, visita, esta terça-feira, dia 23 de Julho, pelas 10h30, a empresa Logislink - Terminal Logística, Lda, no âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’.

Recorde-se que estas visitas se realizam no âmbito da iniciativa ‘Empresas com Proximidade’ e têm como objectivo conhecer ‘in loco’ os projectos, falar com os trabalhadores, ouvir as dificuldades dos empresários e conhecer o sucesso dos projetos em curso.

Pelas 19h00, o vice-presidente do Governo Regional prossegue com as sessões de apresentação do Orçamento Participativo da Região Autónoma da Madeira, que tem lugar na Escola Secundária de Santa Cruz.