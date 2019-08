Pedro Calado representa o Governo Regional no Dia da Cidade do Funchal

O vice-presidente do Governo Regional, Pedro Calado, vai estar, amanhã, na sessão solene do Dia da Cidade do Funchal. Calado, que também já foi vice-presidente da câmara, representa Albuquerque na cerimónia que decorrerá no Largo do Município.

Uma sessão solene que começará com intervenções dos sete partidos que integram a Assembleia Municipal - JPP, PTP, CDU, Nova Mudança, CDS, PSD e Confiança -, prosseguindo com discursos de Mário Rodrigues, presidente da assembleia, Pedro Calado, do presidete da câmara, Miguel Gouveia e da vice-presidente da Assembleia Legislativa, Fernanda Cardoso.

A sessão termina com a entrega das Medalhas de Mérito Municipal à Associação dde Amigos do Funchal em Leichlingen (Alemanha) e ao Comité de Geminação Funchal/St. Helier (Jersey).